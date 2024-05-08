Умер актер Иэн Гелдер, сыгравший Кивана Ланнистера в сериале «Игра престолов». Об этом сообщает aif.ru.

Британский актер Иэн Гелдер скончался 6 мая в возрасте 74 лет. По словам знакомых актера, он умер после борьбы с раком желчных протоков, диагностированного у него в декабре 2023 года.

«Он был красивым человеком, прекрасным актером, и его коллегам и всем, кто его любил, будет очень не хватать его», — рассказал представитель Гелдера.

Иэн Гелдер исполнил десятки ролей в фильмах и сериалах. Одной из последних ролей актера стала роль Кивана Ланнистера в сериале «Игра престолов». Кеван Ланнистер был убит в конце шестого сезона. Гелдер также снимался в картинах «Доктор Кто», «Пуаро» и «Темные начала».

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