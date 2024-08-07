Опубликовано 07 августа 2024, 21:34
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В автомобиль попал дрон: умер корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный
Lomovka: корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный умер в Курской области из-за дрона.
© Freepik
Умер корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Он работал в Курской области, и, предварительно, в машину военкора попал дрон.
О причине смерти сообщает Telegram-канал Lomovka.
7 августа Поддубный рассказывал о ситуации в регионе. Его последний пост был сделан в 19 часов.
Первым о гибели репортера рассказал депутат Госдумы Михаил Делягин. Позже о смерти одного из самых известных военкоров сообщили другие российские паблики.
Telegram-канал «Миг России» написал: «Подтверждаем информацию о гибели военкора Евгения Поддубного. Уже точно».
Официальной информации о смерти Поддубного нет.
Ранее сообщалось о гибели в Судже отца футболиста курского «Авангарда». Мужчина работал фельдшером скорой помощи.
Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Lomovka
Автор:Лилия Караева