В автомобиль попал дрон: умер корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный

Умер корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Он работал в Курской области, и, предварительно, в машину военкора попал дрон.

О причине смерти сообщает Telegram-канал Lomovka.

7 августа Поддубный рассказывал о ситуации в регионе. Его последний пост был сделан в 19 часов.

Первым о гибели репортера рассказал депутат Госдумы Михаил Делягин. Позже о смерти одного из самых известных военкоров сообщили другие российские паблики.

Telegram-канал «Миг России» написал: «Подтверждаем информацию о гибели военкора Евгения Поддубного. Уже точно».

Официальной информации о смерти Поддубного нет.

Ранее сообщалось о гибели в Судже отца футболиста курского «Авангарда». Мужчина работал фельдшером скорой помощи.