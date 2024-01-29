В Австралии умер от рака 48-летний актер Трой Бекуив
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Умер австралийский актер Трой Бекуив, известный по роли Майкла Мартина в сериале «Соседи». Причиной смерти 48-летнего артиста стал рак.
Информацию о том, что Бекуив ушел из жизни подтвердила его сестра Хуанита Сэнгер. Она подчеркнула, что брат продолжительное время боролся с тяжелым недугом.
«Наконец-то он умиротворен», - приводит слова женщины «Российская газета».
Сэнгер не уточнила дату церемонии прощания с артистом, а также место его захоронения.
Трой дебютировал в кино будучи подростком. В 90-х годах он начал сниматься в популярной в Австралии мыльной опере «Соседи». Зрителям полюбился его отрицательный персонаж Мартин. Героя сериала в исполнении Троя признали лучшим антагонистом за всю историю проекта.
Ранее в Буэнос-Айресе умер аргентинский актер, режиссер и продюсер Энрике Липораче, известный зрителям по роли в сериале «Отчаянные домохозяйки». Ему было 82 года.