В авиакатастрофе погиб 57-летний обладатель «Грэмми» Бретт Джеймс. Об этом сообщает New York Post.

Кантри-певец и автор песен Бретт Джеймс скончался в авиакатастрофе в США, которая случилась 18 сентября. Ему было 57 лет.

Известно, что никто из пассажиров и членов экипажа в авиакатастрофе не выжил. Одномоторный самолет Cirrus SR22T рухнул в поле возле начальной школы Iotla Valley во Франклине, штат Северная Каролина.

Бретт Джеймс за свою карьеру успел написать песни для таких исполнителей, как Кэрри Андервуд, Мартина Макбрайд, Кенни Чесни и Джейсон Олдин. Песня Андервуд Jesus Take The Wheel авторства Джеймса в 2007 году выиграла в номинации «Лучшая песня в стиле кантри» на премии «Грэмми».

Ранее мы писали о том, что в ДТП погиб актер сериалов «Анатомия страсти» и «Главный госпиталь» Брэд Эверетт Янг.