Погиб в ДТП актер сериалов «Анатомия страсти» и «Главный госпиталь» Брэд Эверетт Янг

Известный американский актер и фотограф Брэд Эверетт Янг погиб в автомобильной аварии. Ему было 46 лет.

Инцидент произошел 14 сентября на автостраде Вентура в Калифорнии. По предварительной информации, автомобиль Янга столкнулся с машиной, которая выехала на встречную полосу. Актер находился в салоне один и скончался на месте от полученных травм, сообщает The Hollywood Reporter.

Водитель второго транспортного средства выжил, но был госпитализирован с травмами. Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.

Брэд Эверетт Янг был известен своими ролями в популярных телесериалах, включая «Анатомию страсти», «Главный госпиталь», «Зачарованные» и «Ангелы Чарли».

Помимо актерской карьеры, Янг добился значительных успехов как фотограф. Его работы с такими звездами, как Сара Мишель Геллар и Дэвид Харбор, публиковались в ведущих мировых глянцевых изданиях, включая Vanity Fair и Vogue.

Коллеги артиста до сих пор не могут поверить в его смерть. Память Янга почтила актриса из «Анатомии страсти» Джен Лилли, опубликовавшая совместные с ним снимки.

«Я проснулась в шоке и не могла поверить. Я надеялась, что это слухи. Он был одним из моих самых близких друзей», — написала она.

