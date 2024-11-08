В Армении скончался российский генконсул в Гюмри Руслан Кандауров

Ушел из жизни генеральный консул РФ в Гюмри Руслан Кандауров. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства России в Армении.

«С прискорбием сообщаем, что 8 ноября ушел из жизни генеральный консул России в Гюмри Руслан Измаилович Кандауров», — сказано в сообщении посольства.

Дипломат скончался в возрасте 63 лет. Причина и обстоятельства смерти в настоящий момент неизвестны.

Руслан Кандауров появился на свет в 1961 году. Он окончил Ростовский инженерно-строительный институт в 1984 году и дипломатическую академию МИД России в 1995 году. С 1996 года начал свою дипломатическую службу, занимая различные должности как в центральном аппарате МИД, так и за рубежом.

С 2006 по 2010 год являлся руководителем представительства МИД России в Майкопе. В 2010—2016 годах — советником посольства России в Израиле, в 2019 году — советник посольства РФ в Южной Осетии. Занимал пост генконсула РФ в Гюмри с декабря 2020 года.

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