В Армении при ограблении застрелены врач из Ростова Марина Айрапетян и ее муж. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как сообщает SHOT, 44-летняя жительница Ростова и ее 46-летний муж взяли отпуск и отправились в Армению. Во время отдыха супруги ехали на Audi по дороге в поле и остановились отдохнуть у беседки. В какой-то момент на них напал неизвестный, требуя ключи от машины, но ему их не отдали. Тогда мужчина достал ружье и расстрелял пару. Тела убитых он оставил в беседке и уехал на авто. О пропаже семьи родственники узнали через сутки.

61-летнего злоумышленника задержали. По словам очевидцев, его нашли в угнанной машине, при нем было оружие. Перед убийством супругов он расстрелял еще одну пару — жителей села Арамус. Тела погибшей россиянки и мужа доставили в Ростов-на-Дону.

По информации источника, у супругов осталась 15-летняя дочь.

