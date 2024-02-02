В Аргентине в 67 лет умер от рака один из главных кинозлодеев Клаудио Рисси

В Аргентине скончался актер Клаудио Рисси, прославившийся благодаря ролям «плохих парней» в сериалах и фильмах. Ему было 67 лет.

Артист долгое время боролся с раком легких, однако болезнь оказалась сильнее. Известно, что Рисси был госпитализирован за несколько дней до смерти, сообщает издание La Nacion.

Первую роль в театре Клаудио Рисси сыграл, когда ему не исполнилось еще и 18 лет. Его отец был категорически против, поэтому юному актеру приходилось скрывать от семьи свое увлечение.

Образование он получил в Школе драматических искусств. А в 1980-х годах начал активно сниматься в сериалах. В фильмографии Рисси телепроекты «Одинокий человек», «Любовь вора», «Девять королев», «Марадона: Благословенная мечта» и еще более 80 картин.

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