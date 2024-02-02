Тело жены продюсера «Убийц цветочной луны» Брэдли Томаса нашли в бассейне отеля

Жена 58-летнего продюсера фильма «Убийцы цветочной луны» Брэдли Томаса найдена мертвой в бассейне пятизвездочного отеля в Лос-Анджелесе. По предварительным данным, тело 39-летней Изабель Томас обнаружил персонал.

Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть. Помочь женщине они уже не могли.

При этом очевидцы трагедии утверждают, что несколькими минутами ранее видели Изабель на одном из верхних этажей отеля.

Проведенная судебно-медицинская экспертиза зафиксировала множественные травмы на теле, но криминальный след в деле не рассматривается.

Изабель и Брэдли Томас поженились в 2018 году, у супругов двое маленьких детей, сообщает Daily Mail.

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