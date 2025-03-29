В апреле ему должно было исполниться 65 лет: скончался польский певец Станислав Гловач

Известный певец, музыкант, поэт, автор песен и драматург Станислав Гловач ушел из жизни. Ему было 64 года. До юбилея поляку оставалось меньше месяца.

О смерти Гловача сообщили местные СМИ. Информацию подтвердили его коллеги из музыкальной группы Budka Suflera, передает Российская газета. Из-за чего умер автор песен, пока не известно.

Станислав был участником объединения Ars Amandi. Также он сотрудничал с коллективом Salvator. С ним поляк сделал свои первые студийные записи для радио.

Гловач занимался сольной карьерой. Последний его альбом вышел в 2024 году. Помимо собственного музыкального пути, поэт писал композиции для многих звезд польской эстрады.

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