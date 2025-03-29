Умер актер из «Сверхъестественного» и «Основного инстинкта» Дэнис Арндт

25 марта умер американский актер кино и телевидения Денис Арндт, сыгравший в картинах «Основной инстинкт», «Ничто не вечно» и «Сверхъестественное». Ему было 86 лет.

Сын артиста рассказал, что актер умер в окружении близких в своем любимом доме-хижине в штате Орегон, где он прожил почти 50 лет, пишет «Российская газета».

Денис Арндт родился 23 февраля 1939 года. Участвовал в войне во Вьетнаме в качестве пилота вертолета армии США и получил множество наград. После военной карьеры решил стать актером. Окончив Вашингтонский университет, начал играть в театре.

С 1974 года начал сниматься в кино. Карьера артиста пошла в гору в 1990-х. Он получил роли в картинах «Коломбо», «Основной инстинкт», «Горящая зона», «Анаконда 2», «Снайпер 3» и многих других.

Особую известность Арндту принесла главная роль в пьесе «Гейзенберг». За эту работу в 2017 году он был номинирован на премию «Тони».

Всего за свою карьеру он снялся в более 80 картинах.

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