В Англии похоронили экс-солиста One Direction Лиама Пейна. Об этом сообщает Billboard.

Спустя месяц после трагической гибели в Великобритании похоронили музыканта Лиама Пейна. На траурной церемонии впервые за десять лет собрались все бывшие члены группы One Direction.

Как отмечают журналисты, находившиеся на месте прощания, музыканты практически не общались друг с другом. Луи Томлинсон и Зейн Малик немного поговорили между собой перед церковью, а Найл Хоран и Гарри Стайлс перекинулись лишь парой слов после завершения церемонии.

Напомним, тело Лиама Пейна нашли под окнами отеля в Буэнос-Айресе. В крови 31-летнего музыканта нашли наркотики и алкоголь. Аргентинская полиция предъявила обвинения трем людям после смерти Пейна: сотруднику отеля, который был ответственным за поставки запрещенных веществ музыканту, компаньону, сопровождавшего музыканта во время его поездки, и непосредственно наркодилеру.

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