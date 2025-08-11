В Алтайском крае на 66-м году жизни умер лидер бардовского движения, юрист Олег Пронин

На Алтае скончался лидер бардовского движения Олег Пронин. Ему было 65 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. О кончине исполнителя пишет сообщество Бард-Радио-Сибирь во «Вконтакте».

«Невозможно поверить в этот мир без Олега Пронина, но теперь он будет смотреть на нас оттуда, из-за черты, где, дай Бог, ему будет легко и не больно», — написала в своей соцсети министр культуры региона Елена Безрукова.

Пронин, который помимо увлечения музыкой работал адвокатом, получил популярность в Алтайском крае в 1980-х годах. Он был участником нескольких фестивалей авторской песни, включая такие, как «Повалиха» и «Печки».

Сообщается, что в последние годы жизни Олег Александрович работал над созданием творческого дома в Барнауле, который должен был стать местом для репетиций, концертов и фестивалей.

Коллеги вспоминают о нем, как о человеке, достигшем успехов в профессии и оказавшем влияние на окружающих.

Прощание с Олегом Прониным состоится 12 августа в храме 14 Вифлеемских младенцев с 11:00 до 13:00.

