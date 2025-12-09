В 92 года умер научный обозреватель The New York Times, освещавший высадку американцев на Луну, Джон Уилфорд

В возрасте 92 лет скончался научный обозреватель The New York Times и писатель, лауреат Пулитцеровской премии Джон Ноубл Уилфорд. Полвека назад он освещал легендарную миссию американцев в главе с Нилом Армстронгом на Луну.

Как сообщает The New York Times Уилфорд умер в понедельник, 7 декабря, у себя дома в штате Вирджиния. Как рассказала его племянница, причиной смерти стал рак простаты.

21 июля 1969 года в издании вышла статья на первой полосе с заголовком «Люди идут по луне». Уилфорд предоставил читателям впечатляющий и подробный отчет о мягкой посадке «Аполлона-11» и исследовательской миссии на засушливом Море Спокойствия после 230 000-мильного путешествия с Земли.

По материалам мистера Уилфорда было написано несколько книг, включая «Мы достигаем Луны». В произведении рассказывается о космической программе США, начиная от заявления президента Джона Ф. Кеннеди в 1961 году до успеха миссии.

Среди других книг мистера Уилфорда — «Создатели карт», «Загадка динозавров», «Марс зовет: тайны, вызовы, ожидания от нашего следующего великого космического приключения», «Таинственная история Колумба: исследование личности, мифа, наследия».

В 1984 году журналист получил Пулитцеровскую премию в номинации «Национальная журналистика» за статьи, «передающие как удивительность, так и реальность науки», в том числе о гонке между Соединёнными Штатами и Советским Союзом в разработке оружия для ведения войны в космосе.

Он также был членом команды The Times, которая в 1987 году получила Пулитцеровскую премию в номинации «Национальная журналистика» за освещение трагического взрыва космического челнока «Челленджер».

Ранее мы писали о смерти бывшего главы TriStar Pictures и кинопродюсера Дэвида Маталона.