Ушел из жизни актер с остеогенезом, сыгравший инопланетянина в «Докторе Кто», Набиль Шабан

В возрасте 72 лет скончался актер-новатор Набиль Шабан, один из учредителей театральной компании Graeae, которая стала площадкой для артистов с ограниченными возможностями, глухих и нейроотличных.

О его смерти сообщает The Guardian.

Шабан сам с рождения страдал недугом. Он появился на свет с несовершенным остеогенезом (широко известным как болезнь хрупких костей), генетическим заболеванием, которое нарушило формирование его конечностей, в результате чего он всю жизнь был инвалидом-колясочником.

Актер родился в Иордании, и был старшим из четырех детей. Благодаря усилиям короля, семья Набиля в 1956 году переехала в Великобританию, чтобы он мог получить специализированное лечение в больнице Святой Марии в Каршалтоне, на юге Лондона.

Не имея возможности реализовать свои актерские амбиции, Шабан, который сам себя называл «прирожденным бунтарем, отказывающимся принимать нет в качестве ответа», вместе со своим коллегой Ричардом Томлинсоном создал компанию Graeae, чтобы бросить вызов восприятию инвалидности.

«Работа площадки была во многом похожа на самого Шабана: новаторская, сложная, грубовато-юмористическая и не терпящая, чтобы артистов с ограниченными возможностями хвалили за мнимую храбрость. Он хотел, чтобы их брали на работу только за их способности, а не из жалости или в качестве источника вдохновения», — говорится в посвященном актеру материале.

Как только стало ясно, что Набиль пользуется успехом и за пределами Graeae, он сыграл в таких спектаклях, как «Император» Майкла Хастингса (1987) и «Падение» Грегори Моттона (1988). Другие постановки с его участием: «Плотоядная муха», «Гарун и море историй», «Император и Галилеянин», и «Пер Гюнт».

В 2014–2015 годах он осуществил свою давнюю мечту и сыграл Асдака в «Кавказском меловом круге», в театре «Юникорн».

В 1984 году он получил роль в телесериале «Доктор Кто», где сыграл инопланетного слизня Сила. Среди других работ Шабана в кино: «Витгенштейн», «Город радости» и «Дитя человеческое».

