В 70 лет умер лидер первой в истории алжирской рок-группы Т34 Халед Лума

Умер алжирский музыкант и актер Халед Лума, основавший первую в стране профессиональную рок-группу Т34. Ему было 70 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Музыкант скончался 24 августа и был похоронен на следующий день, 25 августа, сообщает портал ТV5 Monde.

В 1970-х годах во время учебы в университете Халед Лума создал музыкальную группу, которая сначала исполняла каверы на популярные хиты.

В 1980-х годах коллектив начал исполнять оригинальный материал и прославился благодаря треку Boualem El Far, который стал неофициальным гимном алжирской молодежи.

После распада группы Т34 он создал группу Les Icosiums, а также выступал сольно, однако не смог повторить былого успеха.

Кроме того, Лума более 40 лет проработал на местной радиостанции. Он вел и продюсировал программы на французском языке.

Ранее умер в возрасте 88 лет актер Жак Шаррье, отец единственного сына легендарной Брижит Бардо.