Умер в возрасте 88 лет актер Жак Шаррье, отец единственного сына Брижит Бардо

Умер бывший муж легендарной Брижит Бардо, актер, продюсер и художник Жак Шаррье. Ему было 88 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Также нет информации о том, где состоятся похороны. Известно, что актер ушел из жизни во Франции, сообщает ParisMatch.

Жак Шаррье был женат на Бриджит Бардо с 1959 по 1963 год. Он стал отцом ее единственного ребенка Николя-Жака. При этом актриса жалела о рождении сына. В своих мемуарах она описывала появление Николя как «катастрофу».

Карьера Шаррье началась в 1958 году в театре «Комеди Франсез», затем работал в театре Монпарнас.

Его дебютом в кинокарьере стал фильм «Судебная полиция». После роли в комедии Кристиана-Жака «Бабетта идет на войну» Жак проснулся знаменитым. На съемках произошла его судьбоносная встреча с Брижит Бардо.

1963 года Жак развелся и получил право опеки над сыном. Он воспитывал его один, пока не женился на Франс Луи-Дрейфус. В их семье появились на свет еще две дочери: Софи и Мари.

В 1995 году он женился в третий раз и стал отцом девочки, которую назвали Розалия. Однако и этот брак не стал последним. Четвертой женой артиста в 2009 году стала фотограф из Японии Макико.

