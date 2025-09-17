В 58 лет из-за неизлечимой болезни умерла джазовая пианистка Акико Цуруга

Скончалась известная японо-американская джазовая пианистка Акико Цуруга. Причиной смерти стала продолжительная неизлечимая болезнь. О кончине артистки сообщает портал о классической музыки SlippeDisc.

Согласно изданию, Акико ушла из жизни в минувшую субботу, 13 сентября. Ее кончину также подтвердил супруг, известный джазовый трубач Джо Магнарелли.

Также стало известно, что за две недели до смерти пианистка отметила свой 58-й день рождения.

Цуруга родилась в Осаке. Интерес к джазу у нее проявился в раннем детстве. Уже в три года родители подарили ей небольшой орган, и вскоре она уверенно исполняла на нем базовые стандарты.

Акико работала в составе женской джазовой группы Lioness. В 2001-м году она перебралась в Нью-Йорк. С 2007 года была постоянной органисткой саксофониста Лу Дональдсона-младшего. Записывалась как сольный, так и сессионный артист.

Ранее мы писали о том, что в возрасте 70 лет умер легенда синти-попа, основатель группы Blancmange Стивен Ласкомб.