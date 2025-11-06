В 47 лет умер журналист Сергей Савинов, получивший тяжелую травму головы

Умер экс-корреспондент ижевского интернет-издания Udm-info Сергей Савинов. Ему было 47 лет.

Церемония прощания состоится 8 ноября в Республиканском центре ритуального обслуживания. Похороны пройдут на кладбище села Завьялово.

В конце сентября журналиста обнаружили без сознания на автобусной остановке. В больнице у него выявили черепно-мозговую травму. Для стабилизации состояния медики провели экстренную операцию, после которой пациент впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В октябре состояние Савинова начало улучшаться, он начал дышать самостоятельно и открывать глаза, однако в начале ноября ему резко стало плохо, и утром 6 ноября Сергей скончался.

По данным Telegram-канала Udm-info, обстоятельства получения журналистом смертельной травмы до сих пор неизвестны. В его личных вещах не обнаружили ни паспорта, ни денег или банковских карт.

Сергей Савинов в 2003 году окончил факультет журналистики УдГУ, работал в издании «Комсомольская правда в Удмуртии», журнале «Деловой квадрат». До 2025 года был корреспондентом Udm-info.

Известно, что у покойного остались жена, дочь и престарелая мать.

