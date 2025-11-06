Умер на 61-м году жизни основатель ансамбля «Светилен» Дмитрий Гаркави

Музыкант Дмитрий Гаркави умер на 61-м году жизни. Об этом сообщает mk.ru Иваново.

Мужчина был почетным работником культуры Ивановской области, а также создателем и бессменным художественным руководителем ансамбля «Светилен».

Печальную новость сообщили коллеги музыканта. Дмитрий Гаркави основал ансамбль «Светилен» в 1989 году, и под его руководством коллектив получил признание на международном уровне. С 2006 года «Светилен» представляет Ивановскую государственную филармонию.

Дмитрий Валентинович Гаркави родился в Иванове в 1965 году. Он окончил Ивановское музыкальное училище, после чего проходил службу в Ансамбле песни и пляски Балтийского флота в Калининграде. После демобилизации музыкант был певчим и регентом в Преображенском кафедральном соборе в Иванове.

Прощание с Дмитрием Гаркави состоится 8 ноября.

