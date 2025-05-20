Узнала о страшном диагнозе: друг актрисы Пикулы рассказал о ее последних годах жизни

Ушедшая из жизни в 52 года актриса сериала «Склифосовский», «След», «Обручальное кольцо» Наталья Пикула пять лет боролась с онкологическим заболеванием.

Как пояснил друг Натальи, сценарист Илья Замешаев, актриса узнала о страшном диагнозе пять лет назад. Но, несмотря на это, она продолжала играть в кино.

«Никто, кроме близких, не знает, как долго она вела эту мужественную борьбу. Последний фильм с ее участием датирован 2021 годом. И тогда она уже знала о своем диагнозе», — рассказал он aif.ru.

Последней работой Пикулы стала роль продавщицы пирожков в картине «Искренне Ваша», вышедшей в эфир в 2021 году.

Друг актрисы описал ее как скромного, искреннего и прямолинейного человека. Замешаев признался, что ему удалось увидеть Пикулу «непростительно болтливой, утомительной и феерически эмоциональной».

Илья отметил, что Наталья скончалась тихо, не желая провоцировать лишних слез и переживаний у окружающих.

Отмечается, что муж актрисы очень тяжело переживает ее утрату.

Прощание с Пикулой пройдет 23 мая в зале панихиды морга больницы № 50 им. Спасокукоцкого в Москве примерно в 11.00. После актрису похоронят на Домодедовском кладбище.

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