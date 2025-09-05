«Узнала из интернета»: дочь убитой женщины-Дюймовочки не пустили на похороны матери

В Краснодарском крае простились с убитой бывшим участковым Татьяной Магомедовой по прозвищу Дюймовочка. Женщину похоронили в маленьком гробу.

Простились с Татьяной в станице Воронежской — люди несли цветы и венки на траурную церемонию. Как сообщает КП-Кубань, 15-летнюю дочь россиянки решили не пускать на похороны, поскольку подросток страдает от эпилепсии.

«Она узнала о том, что мама больше не придет, из интернета. Родные до последнего скрывали от нее правду, — рассказала подруга убитой Инна. — Сейчас с дочерью будет заниматься психолог».

Инна не верит, что фигурант дела Олег Коваленко совершил убийство из-за финансовых разногласий. По словам женщины, в станице все друг у друга на виду, и местные жители сразу бы узнали, что близкие Татьяны связаны с Коваленко деловыми отношениями.

Татьяну похоронили в закрытом гробу маленького размера из-за ее невысокого роста. Могила женщины находится в хуторе Железном, откуда родом родители россиянки.

Напомним, обвиняемый в убийстве женщины-Дюймовочки заявил, что решился на преступление из-за долга ее отца, с которым он якобы ранее вел совместный бизнес.