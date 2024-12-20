«Уже пытался себя убить»: новые скандальные факты вскрылись о муже Седоковой Янисе Тимма

В последнее время добровольно ушедший из жизни баскетболист Янис Тимма жил в Майами. Его экс-супруга Анна Седокова периодически приезжала в Россию, но и навещала мужа в США. Соседка звездной четы Лаура Иост призналась, что у Тиммы уже были попытки суицида.

Иост — соседка звездной четы в Майами. Она описала Яниса как неразговорчивого и стеснительного молодого человека. Лаура часто встречалась с ним около бассейна и на прогулке с собаками. Ей действительно нравилась супружеская чета, и женщина надеялась, что они все-таки будут вместе.

«Янис более месяца назад в нашем доме в Майами в прямом эфире уже пытался себя убить», — призналась она в разговоре с mk.ru.

Cоседка баскетболиста была рада, что он тогда не завершил начатое, но, кто же знал о его дальнейших намерениях.

Лаура уверена: Янис не был слабым человеком. По ее словам, мужчину просто «довели до ручки». Одновременно соседке знаменитостей жалко и Анну, но она считает, что певица постоянно манипулировала супругом, превозносила себя, унижая любимого.

«Она превозносит себя, принижая и унижая этого человека. Как будто бы она — такая вся и за ней бегают, жить без нее не могут, себя убить хотят», — добавила собеседница издания.

Она отметила, что Янис вряд ли хотел совершать суицид, возможно, он просто «не рассчитал». Лаура также допускает версию, что Тимме кто-то помог.

Напомним, в последние годы баскетболист полностью замкнулся в себе и практически перестал общаться с друзьями. Пошла на спад и его спортивная карьера.