«Подменили человека»: что произошло с карьерой Яниса Тиммы после встречи с Седоковой

Ради Анны Седоковой Янис Тимма покинул Латвию и уехал в Россию. Но его отношения с певицей не сложились и привели к разводу. Не выдержав душевных мук, когда-то известный баскетболист совершил самоубийство. Его соотечественники считают, что латыш не смог построить карьеру из-за абьюзивных отношений.

Знакомый погибшего рассказал, что в последние три-четыре года у Яниса практически не осталось близких друзей в Латвии. Те, кто с ним связывался, не понимали, что у баскетболиста в голове: Тимма ничего не говорил и не жаловался, а от неудобных вопросов уходил. Собеседник mk.ru назвал экс-мужа Седоковой одиночкой.

С 2015 по 2017 год Тимма играл за «Зенит», и это «было круто», говорит баскетбольный болельщик из Латвии. Спортсмена продвигали крупные бизнесмены, и он был у всех на виду. После ухода из клуба его дела шли не очень, и Тимма оказался в подмосковных «Химках», где показал отличные результаты и заработал много денег.

«И там вдруг заиграл офигенно. Денег зарабатывал прилично. Отлично вписался в команду. Вскоре познакомился с Анной Седоковой. После чего все заметили, что он стал хуже играть. Казался каким-то неповоротливым, толком у него ничего не получалось. Как подменили человека», — говорит он.

Он добавил, что Янис перестал следить за собой как за баскетболистом, и после «Химок» его карьера пошла под откос. У Тиммы начала падать зарплата. При этом ему предлагали неплохие контракты, люди выходили на связь — он соглашался, а потом пропадал, пояснил собеседник издания.

Напомним, в России Янис Тимма зарабатывал в России миллионы рублей. Подробнее читайте здесь.