«Уверен, зрители пришли бы на такой вечер»: Олешко об отмене прощального спектакля в память о Ширвиндте

Актер Александр Олешко обратился в Театр Сатиры, где работал умерший худрук Александр Ширвиндт, с просьбой провести прощальный вечер в память об известном коллеге. Однако там звезде «Папиных дочек» отказали в этой идее.

Олешко поделился своим возмущением насчет этого в социальных сетях. Актер написал, что сегодня, 3 апреля, должна была состояться прощальная постановка «Где мы?!», которая стала бы данью памяти ушедшей на тот свет звезде. Однако руководство культурного учреждения решило не проводить представление.

«Спектаклем, который подарил дополнительные годы жизни (я в этом уверен) Александру Анатольевичу и новый, невероятный успех. Со спектаклем, который давал возможность зрителям признаваться в любви своему любимому актеру. Ведь все надеялись, что в этот раз спектакль состоится и вытянет из болезни Александра Анатольевича… Уверен, зрители пришли бы на такой вечер», — рассказал Александр.

Ранее стало известно, почему принято решение о закрытии спектакля. Все дело в том, что в Театре Сатиры никого не смогли найти на роль, которую исполнял сам Ширвиндт.