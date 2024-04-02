В Театре Сатиры не смогли найти замену на роль актера Александра Ширвиндта. Об этом сообщает NEWS.ru.

На 3 апреля был запланирован показ постановки «Где мы?!», главную роль в которой играл Александр Ширвиндт. Кроме него в спектакле были задействованы Александр Олешко, Федор Добронравов, Юрий Нифонтов и многие другие.

Однако руководство театра сообщило об отмене постановки и снятии ее с репертуара.

«Принято решение о закрытии спектакля. Потому что после Александра Анатольевича невозможно представить себе кого-либо в этой роли. Театр очень горюет», — рассказал источник.

Все сотрудники Театра Сатиры до сих пор переживают утрату. Напомним, Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни. Причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность. Александр Ширвиндт занимал пост президента Театра Сатиры с 2021 года и до последних дней жизни.

Ранее мы писали о том, что гримерная Ширвиндта не станет его мемориальной комнатой.