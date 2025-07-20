Устраивал голодовку, конфликтовал с властями: умер скандально известный дирижер Рустэм Сулейманов

Умер в возрасте 47 лет башкирский скрипач и дирижер Рустэм Сулейманов. Об этом на страничке в соцсети рассказала его сестра Ляйсан Мазитова.

Причины смерти дирижера не уточняются. Сестра музыканта пояснила, что тело брата находится в Крыму и скоро будет транспортировано на родину.

«Причины смерти ещё не знаем, вскрытия не было. Ждём официальную информацию», — уточнила она.

Сулейманов родился в Стерлитамаке в семье оперного певца, заслуженного артиста Салиха Сулейманова, ушедшего из жизни в апреле прошлого года. С детства Рустэм учился играть на скрипке. Окончив Уфимский институт искусств, продолжил обучение в Санкт-Петербургской консерватории им. Н. Римского-Корсакова.

В начале 2000-х работал в Академическом симфоническом оркестре государственной филармонии. Спустя четыре года стал дирижером национального Симфонического оркестра Башкирии, в 2009 году возглавил оркестр Башоперы, а через два года — республиканский.

В 2019 году устроил семидневную голодовку «во имя башкирского фольклора». Таким образом он надеелся привлечь внимание горожан к проблемам национальной музыки, которая, по мнению музыканта, умерла. Прозаик и публицист, член Союза писателей России и Башкирии Зухра Буракаева напомнила о конфликтах Сулейманова с местными властями. Дирижеру даже пришлось в последние годы жить в Санкт-Петербурге из-за попадания в «черный список».

Все расходы по организации похорон возьмет на себя минкультуры Башкирии.

Ранее артист театра «СахаОпераБалет» Михаил Дмитриев погиб во время отпуска в Таиланде.