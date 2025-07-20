Сбили, когда переходил дорогу: артист «СахаОпераБалет» Михаил Дмитриев погиб в Бангкоке

В театре «СахаОпераБалет» в Якутии сообщил прискорбную новость — во время отпуска погиб артист Михаил Дегтярев. Он отдыхал в Таиланде. Подробности случившегося раскрыла его подруга, передает 14.ru.

Информация о смерти артиста появилась на сайте культурного учреждения. В опубликованном тексте говорится, что для перевозки тела Михаила на родину требуются огромные деньги.

«Сумма сумасшедшая, и она будет расти с каждым днем до тех пор, пока тело будет находиться на чужбине. Дорогие друзья! Давайте сделаем это всем миром — кто сколько может», — написали коллеги.

По словам подруги погибшего, на транспортировку тела требуется полмиллиона рублей. Также женщина рассказала, что Михаил умер, когда переходил дорогу в Бангкоке.

Ранее сообщалось, что 58-летняя женщина-педагог погибла во время отдыха в Тульской области. Поблизости с ней ударила молния.