«Успели поговорить сегодня»: умер автор романа «Магомед, Мамед, Мамиш» Чингиз Гусейнов

Известный азербайджанский писатель Чингиз Гусейнов ушел из жизни 9 января на 95-м году своей жизни. Об этом в своих социальных сетях объявил сын Гасан. Также литературовед Николай Подосогорский подтвердил эту потерю, об этом пишет aif.ru.

Сын Гасан Гусейнов поделился, что он беседовал со своим отцом незадолго до его ухода.

«Не дожив всего нескольких месяцев до 95 лет, сегодня ушел из жизни мой отец Чингиз Гусейнов. Мы успели поговорить сегодня днем о Москве 1960-х, о французских друзьях, договорились договорить вечером. А потом раз и все», – написал сын писателя.

Чингиз Гусейнов был выдающимся литератором и членом Союза писателей СССР. С 1955 по 1971 год он занимал важную должность консультанта в Комиссии по литературам народов СССР. Творчество Гусейнова прославилось благодаря его романам, переведенным на множество языков. Среди его наиболее известных произведений — «Доктор N», «Семейные тайны», а также роман «Магомед, Мамед, Мамиш», который послужил основой для нескольких постановок театральных спектаклей.

Этим же днем также стало известно о кончине в Москве другого выдающегося писателя и лауреата премии «Русский Букер» Марка Харитонова. Ему было 86 лет.