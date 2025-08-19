«Получили последние СМС»: актер Дмитрий Гранкин перед смертью успел разослать сообщения

Актер Дмитрий Гранкин успел перед смертью разослать последние сообщения родным. Об этом сообщает aif.ru.

Скончавшийся 12 августа актер дубляжа Дмитрий Гранкин смог связаться с родными из больницы. По словам его сына Михаила, в какой-то момент мужчина пришел в себя и разослал близким СМС-сообщения.

«Все получили от него последние СМС. Это могли быть просто „привет“ и смайлики, пожелания радости, любви, мира, добра, света, счастья. Короткие, но яркие сообщения», — рассказал он.

С самыми близкими актер успел пообщаться по телефону, добавил его сын.

«Был момент, что он пришел в сознание и смог связаться с близкими людьми, кому-то позвонил, кому-то написал сообщение, кому-то отправил голосовое. Наверное, как артист, как творческий человек он красиво попрощался и ушел в закулисье», — заявил Михаил.

По словам мужчины, в последних словах Гранкин просил всех членов семьи жить в мире и поддержке.

Добавим, у Гранкина еще в 2018 году врачи диагностировали почечную недостаточность. Он ходил на гемодиализ после операции на почке. В 2023 году актера сразил инсульт.

