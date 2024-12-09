Известная певица умерла после трех сеансов массажа

Известная певица умерла от заражения крови после трех сеансов массажа. Исполнительница Чаяда Прао-хом из Таиланда хотела избавиться от болей в шее, но оказалась в реанимации и скончалась. Подробности сообщает издание Bangkok Post.

По данным источника, девушка посетила массажиста в салоне в Удонтхани. Она пожаловалась на боль в спине и шее после концерта. Во время трех сеансов массажа сотрудница делала интенсивные манипуляции с шеей, но легче не становилось. Более того, певица почувствовала себя еще хуже. У нее онемела одна сторона тела.

Возлюбленный Чаяды рассказал, что она не могла двигать левой рукой. При этом артистка выходила на связь в соцсетях и жаловалась на сильную боль в затылке и скованность тела, которая становилась больше. В итоге девушка оказалась прикована к постели, ей вызвали врачей.

Специалисты диагностировали заражение крови и отек мозга. Певица умерла в отделении интенсивной терапии 8 декабря. Тайские врачи после произошедшего поспешили предупредить людей.

«Опытный массажист не будет выкручивать шею клиента, потому что это опасная точка. Никогда не позволяйте массажистке выкручивать вам шею, потому что это может быть фатально», — заявил Чатпон Конгфэнгфунг.

Невролог также пояснил, что в шее расположена сонная артерия. Она снабжает мозг насыщенной кислородом кровью. Любое ее сужение может привести к травмам головного мозга или даже к инсультам.

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