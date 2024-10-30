Ушла из жизни тихо: раскрыта причина смерти звезды фильма «Тутси» Тери Гарр

В Лос-Анджелесе умерла американская актриса Тери Гарр, известная зрителям во всем мире по ролям в фильмах «Тутси» и «Молодой Франкенштейн». Ей было 79 лет.

Как сообщает Associated Press, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Актриса страдала от рассеянного склероза и ушла из жизни тихо, в окружении семьи и детей.

Кроме того, Тери Гарр боролась и с другими проблемами со здоровьем. В январе 2007 году она перенесла операцию по восстановлению аневризмы.

О том, где будет похоронена Тери Гарр, не сообщается, однако известно, что ее смерть наступила 29 октября.

Тери было 16 лет, когда она присоединилась к гастрольной труппе мюзикла «Вестсайдская история» в Лос-Анджелесе, а уже в 1963 году она начала появляться в эпизодических ролях в кино.

В 1974 году большим прорывом в кино для Гарр стала роль девушки Джина Хэкмена в триллере Фрэнсиса Форда Копполы «Разговор».

В 1982 году Терри Гарр получила широкую известность после съемок в фильме «Тутси». Ее партнером стал Дастин Хоффман.

Актриса была номинирована на премию «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

Ранее ушел из жизни американский актер и певец Джек Джонс. Ему было 86 лет. Причиной смерти стала лейкемия. Последние дни жизни Джонс провел в медицинском центре в родной Калифорнии.