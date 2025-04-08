Скончалась одна из первооткрывателей кометы Чурюмова-Герасименко

Ушла из жизни первооткрывательница кометы Чурюмова-Герасименко, известный астроном Светлана Герасименко. Об этом сообщается на странице Института астрофизики Национальной академии наук Таджикистана в Facebook* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«На 81-м году жизни скончалась выдающийся ученый, первооткрыватель кометы 67P/Чурюмова-Герасименко Светлана Ивановна Герасименко», — сказано в сообщении.

Светлана Герасименко появилась на свет в селе Барышевка Киевской области в семье учителей. В 1968 году окончила кафедру астрономии Киевского университета, впоследствии поступила в аспирантуру.

В сентябре 1969 года вместе с Климом Чурюмовым, сотрудником Главной астрономической обсерватории НАН Украины, в Алма-Ате наблюдала комету Комас-Сола. В процессе наблюдения ученым удалось сделать фото, на которое попала еще одна комета, получившая название по именам первооткрывателей.

Астроном Клим Чурюмов умер от последствий инсульта в возрасте 79 лет 14 октября 2016 года.

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