Ушла из жизни озвучивавшая Хрюшу, Степашку и Каркушу Светлана Харлап

Ушла из жизни актриса Светлана Харлап, подарившая свой голос детским персонажам Хрюше, Степашке и Каркуше из программы «Спокойной ночи, малыши». Ей было 85 лет. О кончине артистки сообщил Российский академический молодежный театр (РАМТ), где она служила более 55 лет.

Светлана Харлап — известная советская и российская актриса, ее голос знаком нескольким поколениям зрителей. Помимо «Спокойной ночи, малыши», она озвучивала персонажей в передачах «Абвгдейка», «Улица Сезам» и мультфильме «Ох, уж эти детки!».

Также в ее фильмографии работы над такими мультфильмами, как «Незнайка на Луне», «Котенок по имени Гав», «Сказка о потерянном времени» и «Ивашка из дворца пионеров».

Коллеги по театру вспоминают артистку как человека с высокими душевными качествами, преданного своей профессии.

«Светлана Харлап навсегда останется в наших сердцах», – говорится в сообщении РАМТа.

Ранее в возрасте 85 лет умер кинооператор, режиссер Николай Кепко. За свою карьеру он снял десятки полнометражных, короткометражных документальных фильмов и сюжетов.