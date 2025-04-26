Режиссер и кинооператор Николай Кепко умер в возрасте 85 лет

Ушел из жизни кинооператор, режиссер Николай Кепко. Ему было 85 лет.

О смерти режиссера сообщил Союз кинематографистов России без уточнения причин.

Николай Кепко родился в 1939 году. В 1996 году окончил ВГИК. Работал в Российской центральной студии документальных фильмов (РЦСДФ), с 1960 – в творческом объединении «Экран». Побывал в командировках на Кубе, в Индии, Малазии, Таиланде. Японии, Чехословакии, Финляндии, Англии, Франции.

Режиссер снял за свою карьеру десятки полнометражных, короткометражных документальных фильмов и сюжетов. В числе его работ: «Путешествие по Москве» с Михаилом Кожиным, «Такая железная земля» и «Мир в этот день» с Виктором Лисаковичем. В 1970-х снял кино «Алый парус Парижа», созданный к 100-летию Парижской Коммуны.

Союз кинематографистов России выразил соболезнования родным и близким режиссера.

Напомним, 25 апреля умер на 60-м году жизни российский актер театра и кино, бывший директор «Квартета И» Сергей Перевозкин.