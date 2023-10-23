Ушла из жизни актриса, сыгравшая черепаху Тортиллу в «Приключениях Буратино»

На 87-м году жизни скончалась заслуженная артистка РФ Лидия Дымова, сыгравшая черепаху Тортиллу в «Приключениях Буратино». О смерти Дымовой сообщило управление культуры Сызрани в социальной сети «ВКонтакте».

Лидия Дымова родилась в 1937 году в городе Куйбышеве. В 1958 поступила в театральную студию при Куйбышевском драматическом театре им. М. Горького. Спустя год будущая актриса сыграла в спектакле «Дело Артамоновых», с которым труппа позднее выступала в Кремле.

В 1960 году Лидия Георгиевна начала трудиться на сцене Сызранского драматического театра, которому в итоге отдала более 40 лет своей жизни.

Дымова за свою театральную карьеру сыграл множество ролей на сценах различных театров. На ее счету постановки «Чайка», «Три сестры», «Гроза», «Бесы». Также сыграла черепаху Тортиллу в «Приключениях Буратино», Арину Базарову в «Отцах и детях», а также Феклу Ивановну в «Женитьбе» Гоголя.

В 1986 году Дымовой было присвоено звание Заслуженной артистки РСФСР.

Причина смерти не сообщается.

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