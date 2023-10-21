Умерла звезда фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Нина Кирьякова

Умерла советская и российская актриса театра и кино Нина Кирьякова. Ей было 79 лет. О смерти актрисы сообщили в «Театре на Покровке», где она служила с 1991 года.

«Это была настоящая Звезда! Великолепный низкий голос, царственная осанка, необыкновенная органика и все это удивительным образом сочеталось с феерическим комедийным дарованием», - говорится в некрологе, опубликованном на сайте театра.

Нина Кирьякова стала известна зрителям после роли в киноповести «Нам некогда ждать». Также она снялась в фильмах «Аты-баты, шли солдаты…», «Рожденная революцией» и других известных картинах и сериалах.

Причина смерти не называется. О месте прощания и дате похорон также информации нет.

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