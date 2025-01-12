Автор книг о Пушкине и лауреат премий: петербургский сценарист и писатель Борис Голлер скончался в 93 года

Исследователь русской литературы и истории XIX века, член Союза писателей Санкт-Петербурга Борис Голлер ушел из жизни. О случившемся сообщил коллега эссеиста, историк культуры Николай Подосокорский.

Он посвятил пост Голлеру в своем Telegram-канале. Члену Союза писателей Северной столицы было 93 года. Что стало причиной его смерти, пока не известно. Также информацию о кончине Бориса Александровича подтвердил агрегатор «Кино-театр.ру».

Голлер родился в Ленинграде в 1931 году. Из-под его пера вышли такие книги, как «Пушкин. Автопортрет…», «Сто братьев Бестужевых. Театр, эссе», «Возвращение в Михайловское». Его вклад в культуру был отмечен премиями. Помимо книг, Борис Александрович принимал участие в создании кинофильмов.

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