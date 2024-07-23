Умерла 86-летняя участница «Бурановских бабушек», выступавшая на «Евровидении»

Умерла участница коллектива «Бурановские бабушки» Екатерина Шкляева. Женщине было 86 лет.

О смерти сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Глава республики написал в своем Telegram-канале: «Не стало Екатерины Семеновны Шкляевой – одной из «Бабушек из Бураново».

Бречалов назвал Шкляеву «камертоном для коллектива». По его словам, она «вкладывала душу во все, что делает».

Бречалов выразил соболезнования родным и близким умершей.

«Огромная утрата для всей республики», - написал он, не раскрывая причины смерти.

Напомним, в 2012 году в составе коллектива «Бурановские бабушки» Шкляева выступала на «Евровидении». С песней Party for Everybody бабушки заняли 2-е место.

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