Умерла 86-летняя участница «Бурановских бабушек», выступавшая на «Евровидении»
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Умерла участница коллектива «Бурановские бабушки» Екатерина Шкляева. Женщине было 86 лет.
О смерти сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Глава республики написал в своем Telegram-канале: «Не стало Екатерины Семеновны Шкляевой – одной из «Бабушек из Бураново».
Бречалов назвал Шкляеву «камертоном для коллектива». По его словам, она «вкладывала душу во все, что делает».
Бречалов выразил соболезнования родным и близким умершей.
«Огромная утрата для всей республики», - написал он, не раскрывая причины смерти.
Напомним, в 2012 году в составе коллектива «Бурановские бабушки» Шкляева выступала на «Евровидении». С песней Party for Everybody бабушки заняли 2-е место.
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