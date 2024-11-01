Умер автор хита «Люди встречаются» и первый соавтор Юрия Антонова

В возрасте 87 лет умер автор хита «Люди встречаются», поэт, композитор Олег Жуков. Об этом рассказала агентству БЕЛТА председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич.

О причинах и обстоятельствах смерти Жукова не уточняется.

Будущий композитор родился в Днепропетровске 1 января 1937 года. Он работал в научно-исследовательском институте Донецка, по вечерам артист играл на гитаре и пел в местном ресторане. О таланте Жукова узнал организатор белорусской эстрады Виктор Синайский — он предложил ему вступить в ансамбль и переехать в Минск.

После ансамбля Синайского Жуков познакомился с начинающим композитором Юрием Антоновым — они оба играли у Виктора Вуячича.

Жуков написал почти 300 песен для российских и белорусских исполнителей. Он был первым соавтором Юрия Антонова.

Его самыми известными работами стали композиции: «Люди встречаются», «Ах, эта ночь!», «Я поеду в Париж», «Я сегодня жить хочу», «Небо» и многие другие.

Композитор сотрудничал с Александром Буйновым, Ларисой Долиной, Ядвигой Поплавской, Александром Тихановичем.

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