Сын блогера Эмилии Король погиб в ДТП спустя несколько дней после съемок в шоу Малахова

Сын блогера Эмилии Король погиб в ДТП спустя несколько дней после съемок у Андрея Малахова. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на слова звездной мамы. Трагедия произошла 10 июля.

Раскрывать детали произошедшего Король не стала, вместо этого она рассказала о последней встрече с наследником.

По словам Эмилии, 5 июля она и ее сын принимали участие в шоу Андрея Малахова. Знаменитость обратилась за помощью к телеведущему из-за бывшего избранника, который похитил у нее ребенка и денежные средства.

«Не знаю, как жить дальше. Только 5 июля с ним виделись на программе, а теперь его нет. Мой средний сын Любомир», — поделилась болью Эмилия.

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