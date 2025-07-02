Ушел за 4 месяца: стала известна причина смерти актера Алексея Новицкого

Актер Алексей Новицкий умер спустя 4 месяца после борьбы с раком легких. Об этом сообщает aif.ru.

1 июля журналисты сообщили о смерти актера Алексея Новицкого из сериала «Каменская», он не дожил до своего 76-летия всего лишь четыре дня.

Как рассказал внучатый племянник актера Михаил, незадолго до смерти у Новицкого обнаружили рак.

«У него была онкология третьей стадии, рак легких. Узнали буквально в марте. Из-за пневмонии он обратился в больницу и узнал о заболевании. Последние три месяца он с нами жил, мы ухаживали, но с каждым днем он становился слабее», — рассказал он.

По словам Михаила, актеру стало хуже 29 июня, тогда же его забрали в реанимацию.

Ранее мы писали о том, что в 23 года после борьбы с лейкемией скончался экс-участник корейской поп-группы F. ABLE Шим Джэхен.