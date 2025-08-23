«Нечего сказать»: Маргарита Симоньян ответила на слухи об улучшении состояния Тиграна Кеосаяна в коме

Маргарита Симоньян отреагировала на слухи об улучшении состояния находящегося в коме Тиграна Кеосаяна. В своем Telegram-канале журналистка заявила, что ложную информацию распространяют те, кто «хайпится на горе».

По словам жены Тиграна Кеосаяна, подлинные новости о здоровье режиссера можно узнать только от нее. Маргарита Симоньян объяснила: если она молчит о состоянии мужа, значит, динамики нет. Главный редактор RT резко осудила «нечистоплотных» сотрудников СМИ, распространяющих ложную информацию в Сети.

«Это все фейки. Нечистоплотные медийщики хайпятся на нашем горе. Новости о состоянии Тиграна я публикую сама. Если ничего не пишу, значит, нечего сказать…» — заявила Маргарита Симоньян.

Напомним, с конца декабря 2024 года Тигран Кеосаян находится в коме, он также пережил клиническую смерть. У 59-летнего режиссера уже давно наблюдались проблемы с сердцем, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта. Маргарита Симоньян тяжело переживает происходящее и ежедневно навещает супруга в больнице. Не опускать руки ей помогает вера и поддержка неравнодушных людей: «Я верю, что, когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса».

Ранее Маргарита Симоньян призналась, что каждую ночь видит сон со здоровым Тиграном Кеосаяном: «Потом просыпаюсь и не хочу верить, что проснулась».