Ушел из жизни звезда фильма «Человек, который не мог смеяться» Бьорн Сэнд

Скончался норвежский актер Бьорн Сэнд, известный по роли в фильме «Человек, который не мог смеяться». Об этом пишет NRK со ссылкой на сына артиста.

Артист умер на 97-м году жизни. Наследник Сэнда уточнил, что тот «скончался мирно». Уточняется, что хотя здоровье актера и «немного ухудшилось за последний год», его смерть стала неожиданной для близких.

Бьорн Сэнд являлся комиком, радиоведущим, актером кино и ТВ, сценаристом, режиссером и продюсером. Его фильмография включает такие картины, как «Весенняя листва», «Операция «Бурлящая пена», «Норвежские кирпичи», «Человек, который не мог смеяться».

Актер был женат на Унни Бернхофт, с которой вместе работал над «Весенней листвой».

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