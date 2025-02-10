В Тюмени ушел из жизни заслуженный врач РФ, хирург Борис Гиберт. О кончине специалиста сообщила пресс-служба Областной клинической больницы № 1, в которой он проработал более 30 лет.

Медик скончался на 74-м году жизни. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

«Он обладал особой уникальной техникой, высокую оценку которой давали как российские, так и зарубежные специалисты. Провел не одну тысячу сложнейших операций на органах брюшной полости, в том числе высокотехнологичных», — говорится в некрологе.

Церемония прощания с хирургом пройдет в среду, 12 февраля.

Гиберт в 2001 году занимал пост главного врача ОКБ, после чего возглавил Хирургическую службу, которой он руководил четверть века. С 2023 года врач покинул этот пост и помогал коллегам в качестве научного консультанта. Кроме того, Борис Гиберт 20 лет возглавлял кафедру факультетской хирургии Тюменского государственного медуниверситета. В 2013 году он был удостоен звания «Заслуженный врач Российской Федерации», а в минувшем году получил медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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