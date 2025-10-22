Ушел из жизни в возрасте 80 лет греческий композитор Дионисис Саввопулос

На 81-м году жизни скончался греческий композитор и поэт Дионисис Саввопулос. Об этом сообщил национальный телеканал ERT.

По информации источника, причиной смерти стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием, с которым маэстро боролся начиная с 2001 года. Композитор умер в больнице, куда его госпитализировали несколько дней назад.

«Композитор, поэт и основоположник школы греческих поэтов-песенников своего поколения, прославившийся изобретательными и радикальными текстами, музыкальными комбинациями и вдохновенными постановками, Саввопулос своим творческим присутствием оказал каталитическое влияние на все музыкальные течения и направления в стране», — подчеркнули в ERT.

Дионисис Саввопулос родился в Салониках в 1944 году. В 1963 году он переехал в Афины, где оставил изучение права ради занятий музыкой. Его творческая биография была связана с общественно-политической жизнью Греции.

Министр культуры Греции Лина Мендони выразила глубокие соболезнования в связи с кончиной Дионисиса. По ее словам, Греция потеряла «величайшего поэта-песенника, одного из самых влиятельных творцов современной Греции, человека свободного, истинно творческого духа».

Ранее мы писали о том, что умер артист Патрик Даймон, песни которого звучат в популярных теленовеллах.