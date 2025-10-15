Умер артист Патрик Даймон, песни которого звучат в популярных теленовеллах

Скончался греческий певец, композитор и автор песен Патрик Даймон. Долгие годы он жил и работал в Бразилии. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на зарубежные СМИ и коллег музыканта.

Причина смерти мужчины не разглашается.

Творчество Патрика Даймона получило широкую известность далеко за пределами его родины. Треки артиста неоднократно становились главными музыкальными темами для латиноамериканских теленовелл, они звучали в заставках популярных мыльных опер.

Настоящее имя музыканта — Константинос Казакос. Он родился в 1946 году на острове Самос, известном как родина древнегреческих мыслителей Пифагора и Аристарха. Свои первые шаги в музыке Даймон сделал в детстве, выступал в хорах православных храмов.

Его профессиональная карьера началась в 1969 году. Патрик записывал песни на греческом, испанском, португальском, английском, французском, итальянском, армянском языках и на иврите.

На счету певца множество наград.

