Ушел из жизни в 86 лет: что стало причиной смерти народного артиста РСФСР Рината Тазетдинова

Лауреат Государственной премии СССР Ринат Тазетдинов умер в Казани. Ему было 86 лет. В пресс-службе Татарского государственного академического театра им. Г. Камала сообщили причину ухода артиста из жизни.

Тазетдинов страдал от тяжелой болезни. Именно она и привела к смерти народного артиста. О кончине служащего театра стало известно 16 октября. Церемония прощания с ним запланирована на 18 октября. Коллектив культурного учреждения выразил глубокие соболезнования близким Тазетдинова.

Ринат родился в 1938 году в деревне Малая Цильна Татарской АССР. В театр Камала он попал после того, как окончил Московское театральное училище имени Щепкина.

Ранее сообщалось о смерти известного на всю Россию джазмена Игоря Бойкова. Заслуженный работник культуры РФ ушел из жизни в 86 лет.