Ушел из жизни утром: актер из сериалов «Клан» и «Скоро вернусь» Петр Новаковский умер в 50 лет

Польский актер театра, кино и телевидения Петр Новаковский ушел из жизни. Информация о смерти артиста появилась на портале IMDb.

Новаковский, как говорится в публикации, скончался утром 2 сентября. Ему было 50 лет. Что стало причиной смерти актера, пока не известно.

Вдова артиста Магдалена попрощалась с ним в социальных сетях. Она опубликовала пост и пообещала позже сообщить о дате и месте прощания и похорон. У Петра, помимо жены, остались двое детей.

Новаковский играл в национальном Большом театре, а также снимался в фильмах и сериалах. Его можно увидеть в «Клане», «Питбуле» и медицинской мыльной опере «В добре и в зле».

