Лауреат Премии имени Ганса Христиана Андерсена: писательница Ютта Бауэр умерла от тяжелой аллергической реакции

Детская писательница и знаменитая художник-иллюстратор Ютта Бауэр скончалась в возрасте 70 лет, передает Boersenblatt. Причиной ее смерти стала анафилаксия — острая аллергическая реакция.

Бауэр является лауреатом Премии имени Ганса Христиана Андерсена. Она была присуждена писательнице в 2010 году Международным советом по детской и юношеской литературе ЮНЕСКО.

Премия имени Ганса Христиана Андерсена — это высшая награда, которую может завоевать автор или иллюстратор детских книг. Ее обладательницами, помимо Бауэр, являются Астрид Линдгрен, Туве Янссон и Джанни Родари.

